Fracassa licitação do DAE para perfuração de poço profundo

‘Fracassada’
A contratação do Poço 1 do Complexo Val de Palmas, por parte do Departamento de Água e Esgoto (DAE), foi ‘fracassada’. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (14). Segundo a autarquia, as dez empresas participantes foram desclassificadas. Entre os motivos estão: ausência de manifestação quanto à negociação, problemas com documentação, pedidos de desclassificação feitos pelos próprios fornecedores e o não atendimento de requisitos técnicos de qualificação.
Republicação
A previsão do DAE é de republicar o edital do Poço 1 ainda neste mês de outubro. Esse será o primeiro poço perfurado com recursos próprios, dentro do programa “Água de Todos”, que visa reduzir a dependência do Rio Batalha. Na quarta-feira (8) passada, o DAE chegou a informar o início da perfuração do primeiro poço do complexo. O trabalho anunciado corresponde a uma obra viabilizada como contrapartida antecipada de um empreendimento privado — e não à perfuração prevista com recursos do departamento.
No comando
A coluna apurou nesta terça-feira (14) que a ex-vereadora Chiara Ranieri vai comandar a nova Federação União Progressista em Bauru. A Federação é a união dos partidos União Brasil e Progressistas (PP), decidida em âmbito nacional. Chiara deverá presidir por aqui a Federação, que terá o maior numero de deputados federais do País (109), maior número de senadores (15) e mais de 1.300 prefeitos, além de 7 governadores.
Correlatas
Relacionadas a esta informação do tópico acima há duas situações interessantes: a recente desfiliação do vice-prefeito Orlando Costa Dias do PP e sua ida ao PSD e a anunciada pré-candidatura do vereador André Maldonado (PP) a deputado estadual. Chiara também já anunciou sua pré-candidatura a deputada estadual. Ambos estão na mesma federação.
Tema 1000
Foi pautado para o próximo dia 23 o julgamento do Tema 1000 do Supremo Tribunal Federal (STF). Esse tema diz respeito à possibilidade de nomeação de parentes para cargos políticos. O entendimento hoje é que a Súmula Vinculante 11 (lei antinepotismo) só se aplica a cargos “administrativos” e não cargos políticos.
Em Bauru
A depender do resultado desse julgamento, passará a ser proibida a nomeação de parentes para o cargo de secretário, por exemplo. E, dependendo de o STF fixar a modulação de efeitos (a partir de quanto a decisão abrange), aqui em Bauru poderia impactar nas nomeações de Lucia Rosim (Assistência Social) e Renato Purini (Secretaria de Governo). Até onde se sabe, não há posição definida no STF. A posição da Corte será conhecida no dia 23 (se não for adiado de novo).
Crise hídrica
O deputado estadual Guilherme Cortez (Psol) enviou um ofício à prefeita Suéllen Rosim (PSD) solicitando informações sobre as medidas adotadas pela Prefeitura diante da crise hídrica, além do andamento das ações de desassoreamento do Rio Batalha. O parlamentar também cobrou esclarecimentos sobre ações emergenciais de combate a queimadas em áreas de mananciais e sobre eventuais parcerias com órgãos estaduais e federais para reforçar o abastecimento da cidade.