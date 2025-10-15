Fracassa licitação do DAE para perfuração de poço profundo

‘Fracassada’

A contratação do Poço 1 do Complexo Val de Palmas, por parte do Departamento de Água e Esgoto (DAE), foi ‘fracassada’. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (14). Segundo a autarquia, as dez empresas participantes foram desclassificadas. Entre os motivos estão: ausência de manifestação quanto à negociação, problemas com documentação, pedidos de desclassificação feitos pelos próprios fornecedores e o não atendimento de requisitos técnicos de qualificação.

Republicação

A previsão do DAE é de republicar o edital do Poço 1 ainda neste mês de outubro. Esse será o primeiro poço perfurado com recursos próprios, dentro do programa “Água de Todos”, que visa reduzir a dependência do Rio Batalha. Na quarta-feira (8) passada, o DAE chegou a informar o início da perfuração do primeiro poço do complexo. O trabalho anunciado corresponde a uma obra viabilizada como contrapartida antecipada de um empreendimento privado — e não à perfuração prevista com recursos do departamento.

No comando

A coluna apurou nesta terça-feira (14) que a ex-vereadora Chiara Ranieri vai comandar a nova Federação União Progressista em Bauru. A Federação é a união dos partidos União Brasil e Progressistas (PP), decidida em âmbito nacional. Chiara deverá presidir por aqui a Federação, que terá o maior numero de deputados federais do País (109), maior número de senadores (15) e mais de 1.300 prefeitos, além de 7 governadores.