13 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA SEXUAL

Idosa de 71 anos diz ter sido estuprada pelo neto em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Bruno Freitas
DDM Polícia Plantão Bauru
DDM Polícia Plantão Bauru

Uma idosa de 71 anos foi estuprada pelo neto, de 27, no interior da casa dela, no Jardim Europa, em Bauru. O crime aconteceu na manhã de sábado (11) e chocou tanto moradores do bairro quanto policiais militares designados para atender à ocorrência. O suspeito está foragido até o momento e seus familiares colaboram com as autoridades, informou a PM.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a equipe da 1.ª Companhia da PM, com apoio dos policiais do Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM), foi a primeira a chegar ao endereço, depois da idosa e a irmã dela pedirem socorro por meio do telefone 190. Ela foi conduzida à Maternidade Santa Isabel.

O crime

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), após receber alta hospitalar, a vítima relatou, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) que, naquela manhã, estava em casa preparando o almoço, quando foi surpreendida pelo neto, que a puxou pelo braço na cozinha e a jogou sobre a cama. A idosa pegou uma faca e a lançou na direção dele, para se defender, mas não o acertou. Em seguida, desmaiou.

Ainda de acordo com o BO, quando a idosa recuperou a consciência, percebeu que estava nua, ensanguentada e ferida. Relatou também que o neto é usuário de drogas e que sofre de diabetes, hipertensão e falhas de memória, além de problemas auditivos. Acrescentou, ainda na DDM, ter sido auxiliada por sua irmã, que lhe deu banho, limpou o local com sangue e a acompanhou até o hospital e, depois, à delegacia. Para a polícia, a irmã da vítima disse que não sabia que não deveria ter higienizado o quarto nem limpado a vítima, devido à necessidade de preservação do ambiente para a perícia. Acrescentou que fez isso apenas para preservar a dignidade da irmã diante do trauma.

Uma Medida Protetiva de Urgência foi expedida, e o caso segue sendo investigado como estupro de vulnerável.

