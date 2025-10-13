Idosa de 71 anos diz ter sido estuprada pelo neto em Bauru

Uma idosa de 71 anos foi estuprada pelo neto, de 27, no interior da casa dela, no Jardim Europa, em Bauru. O crime aconteceu na manhã de sábado (11) e chocou tanto moradores do bairro quanto policiais militares designados para atender à ocorrência. O suspeito está foragido até o momento e seus familiares colaboram com as autoridades, informou a PM.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a equipe da 1.ª Companhia da PM, com apoio dos policiais do Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM), foi a primeira a chegar ao endereço, depois da idosa e a irmã dela pedirem socorro por meio do telefone 190. Ela foi conduzida à Maternidade Santa Isabel.

O crime

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), após receber alta hospitalar, a vítima relatou, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) que, naquela manhã, estava em casa preparando o almoço, quando foi surpreendida pelo neto, que a puxou pelo braço na cozinha e a jogou sobre a cama. A idosa pegou uma faca e a lançou na direção dele, para se defender, mas não o acertou. Em seguida, desmaiou.