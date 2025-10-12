Mais da metade das empresas planeja contratar no último trimestre

Para o quarto trimestre, 53% das empresas brasileiras pretendem contratar mais profissionais. É o que aponta a Pesquisa de Expectativa de Emprego - Q4 2025, estudo exclusivo e preditivo desenvolvido trimestralmente pelo ManpowerGroup, líder global em soluções de força de trabalho.
No ranking global da Expectativa Líquida de Emprego - calculada subtraindo-se empregadores que planejam fazer reduções na equipe daqueles que planejam contratar - o Brasil ocupa o 3º lugar. Para o período de outubro a dezembro, essa taxa é de 36% no país, que cresceu 3 pontos percentuais em relação ao trimestre passado, quando marcava 33%.
Empregadores brasileiros do setor de Finanças & Imobiliário (46%) lideram entre as expectativas mais altas, um aumento de 16 pontos percentuais em relação ao último trimestre. Na segunda posição, aparece Transporte, Logística & Automotivo (42%), e em terceiro, Tecnologia da Informação (41%).
A pesquisa do ManpowerGroup também aponta um crescimento na intenção de contratação nas empresas da Cidade de São Paulo (42%), cujo índice de contratação no Q3 era de 32%. Para o quarto trimestre, os estados do Paraná (41%) e Minas Gerais (39%) também apresentam expectativas positivas.
A PESQUISA
A Pesquisa de Expectativa de Emprego do ManpowerGroup é a mais abrangente e prospectiva desse tipo, usada globalmente como um indicador econômico chave. A Expectativa Líquida de Emprego é obtida tomando-se o percentual de empregadores que preveem aumento na atividade de contratação e subtraindo-se dele o percentual de empregadores que esperam uma diminuição na atividade de contratação. Ao todo, foram 40.533 empregadores, públicos e privados, de 42 países e territórios, para medir as tendências de emprego previstas a cada trimestre. No Brasil, foram entrevistados 1.050 empregadores.
Crescimento do negócio e a necessidade de expertise
Entre as principais razões para as companhias brasileiras aumentarem sua força de trabalho estão o crescimento do negócio (42%) e também a necessidade de expertise para acompanhar os avanços tecnológicos (31%).
No entanto, para aqueles que preveem uma redução do quadro, os principais motivos são a incerteza econômica (35%), mudanças no mercado (29%) e reestruturação do quadro (27%).
Em relação à automação de funções, 22% das empresas apontam-na como um bom motivo para reduzir custos.
"Apesar dos desafios e incertezas macroeconômicas, as empresas estão buscando talentos e com expectativas positivas, o que abre oportunidades para os profissionais aprimorarem suas habilidades e tornarem-se mais competitivos no mercado. O cenário indica que as habilidades tecnológicas combinadas às habilidades comportamentais serão um grande diferencial nessa era de adaptação e inovação. Entre os setores, ganha destaque o de Finanças & Imobiliário, que cresceu significativamente em relação ao Q1", comenta Nilson Pereira, Country Manager do ManpowerGroup Brasil.
No cenário global, 38% das empresas planejam contratar, 15% pretendem reduzir e 45% não preveem alterações.
Assim, a Expectativa Líquida de Emprego ficou em 23%, uma leve queda em relação ao trimestre anterior, que era de 24%.
Empregadores de países da Ásia-Pacífico relataram as expectativas de contratação mais fortes (30%), seguidos pelas Américas (25%), e Europa e Oriente Médio (18%).
À frente do Brasil, liderando o ranking de expectativa de contratação, estão Emirados Árabes Unidos (45%) e Índia (40%). Por outro lado, as intenções estão enfraquecidas em países como Argentina (5%) e Hong Kong (6%).
A próxima pesquisa será divulgada em dezembro e reportará as expectativas de contratação para o primeiro trimestre de 2026.