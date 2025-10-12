Mais da metade das empresas planeja contratar no último trimestre

Para o quarto trimestre, 53% das empresas brasileiras pretendem contratar mais profissionais. É o que aponta a Pesquisa de Expectativa de Emprego - Q4 2025, estudo exclusivo e preditivo desenvolvido trimestralmente pelo ManpowerGroup, líder global em soluções de força de trabalho.

No ranking global da Expectativa Líquida de Emprego - calculada subtraindo-se empregadores que planejam fazer reduções na equipe daqueles que planejam contratar - o Brasil ocupa o 3º lugar. Para o período de outubro a dezembro, essa taxa é de 36% no país, que cresceu 3 pontos percentuais em relação ao trimestre passado, quando marcava 33%.

Empregadores brasileiros do setor de Finanças & Imobiliário (46%) lideram entre as expectativas mais altas, um aumento de 16 pontos percentuais em relação ao último trimestre. Na segunda posição, aparece Transporte, Logística & Automotivo (42%), e em terceiro, Tecnologia da Informação (41%).