Rios da região chegam a nível crítico; bacia do Lençóis estável

Publicação feita pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) em sua página no Facebook, com base em dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), revela que os principais rios da região mantiveram perdas hídricas, com consequentes reduções de suas reservas de volumes úteis, em setembro deste ano.

De acordo com a postagem, na bacia do rio Jaú, houve uma redução de 45% nas perdas das contribuições de montante no mês passado em relação aos 47% de agosto. Na bacia do rio Batalha, o percentual de queda atingiu 35%, contra 31,2% no mês anterior. Já na bacia do rio Lençóis, a redução foi de 4%. Em agosto, ela havia sido de 3,12%.

"As reservas úteis referentes aos volumes disponíveis nos reservatórios, considerando as cotas mínimas de 50%, fecharam setembro da seguinte maneira: bacia do rio Lençóis com 44% em relação aos 48% de agosto; bacia do rio Batalha com 22% em relação aos 34,4% de agosto e bacia do rio Jaú com 16% em relação aos 24% de agosto", diz.