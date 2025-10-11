Vereador aciona MP contra lei que prevê férias e 13º a colegas

O vereador de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) Valdecir Domingos Grana, o Val Grana (PP), enviou representação ao Ministério Público (MP) pedindo a apuração de eventual inconstitucionalidade em uma lei municipal aprovada pela Câmara no início deste ano que garante a recomposição inflacionária automática anual dos subsídios com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além de pagamento de férias e 13.º salário aos parlamentares da atual legislatura.

No documento, o vereador argumenta que a Lei Municipal nº 4.234/2025, decorrente de uma proposta de iniciativa da Mesa Diretora, prevê a realização dos pagamentos do 13.º e das férias, inclusive com adicional de 1/3, já a partir de dezembro deste ano.

Ele alega que a Constituição Federal só permite a fixação de novos subsídios para a legislatura subsequente e cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que reconheceu a inconstitucionalidade de leis semelhantes que concederam adicionais a vereadores na mesma legislatura.