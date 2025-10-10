Um dia de rara calmaria na política de Bauru

Dia calmo

Não se sabe se por causada do julgamento do rumoroso Caso Claudia ou não, mas o dia foi de rara calmaria na política de Bauru nesta quinta-feira (9). Certamente, muitas conversas se deram por aí e uma quantidade de combinados foi feita. Mas nada que tenha ‘vazado’.

Fake news

Por falar em ‘vazamento’, a Prefeitura de Bauru alerta que é falsa uma mensagem que circula na internet que chama a população para comparecer à prefeitura nesta sexta-feira (10) para receber cestas básicas. “Trata-se de fake news. Nenhuma distribuição neste sentido está prevista”, informa a assessoria de imprensa.

No Cras

As famílias que estiverem em situação de vulnerabilidade social devem procurar o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) mais perto de sua residência, na qual é feita a análise social de cada caso e a inscrição no Cadastro Único, para a inserção em programas de benefícios eventuais, como a entrega de cestas básicas, ou em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).