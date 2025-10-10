Um dia de rara calmaria na política de Bauru

Dia calmo
Não se sabe se por causada do julgamento do rumoroso Caso Claudia ou não, mas o dia foi de rara calmaria na política de Bauru nesta quinta-feira (9). Certamente, muitas conversas se deram por aí e uma quantidade de combinados foi feita. Mas nada que tenha ‘vazado’.
Fake news
Por falar em ‘vazamento’, a Prefeitura de Bauru alerta que é falsa uma mensagem que circula na internet que chama a população para comparecer à prefeitura nesta sexta-feira (10) para receber cestas básicas. “Trata-se de fake news. Nenhuma distribuição neste sentido está prevista”, informa a assessoria de imprensa.
No Cras
As famílias que estiverem em situação de vulnerabilidade social devem procurar o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) mais perto de sua residência, na qual é feita a análise social de cada caso e a inscrição no Cadastro Único, para a inserção em programas de benefícios eventuais, como a entrega de cestas básicas, ou em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Homenagem 1
Um vereador da Câmara Municipal de Bauru nos anos 1950 e primeiro presidente da Cohab foi justamente homenageado na última quarta-feira (8). O vereador José Roberto Segalla (União) entregou a Medalha “Sebastião Paiva” ao pastor Abílio Pinheiro Chagas. A sessão solene foi presidida pelo vereador Dário Dudário (PSD) e contou também com as presenças dos vereadores Estela Almagro (PT), Junior Rodrigues (PSD) e Pastor Bira (Podemos).
Homenagem 2
Também compareceram familiares e amigos de Abílio, além do chefe de gabinete da prefeita Suéllen Rosim (PSD), Leonardo Marcari; o 1º sargento PM Rodrigo Pereira Barbosa; representando o Conselho de Pastores Evangélicos de Bauru e Região Geraldo José Cremonesi e Casemiro Neto; e representando a Comunicação e Missão Cristã de Bauru, Wagner Alonge.
Café com Política
O programa multimídia desta sexta terá mais uma vez o diretor da Ágili Pesquisa, Julio Depiero Sanches. Ele, Cafeo, Jabbour, Bizarra e kleber vão analisar cruzamentos da pesquisa sobre o governo de Bauru divulgada na semana passada, além da última pesquisa nacional da Genial Quaest, divulgada nesta quinta-feira.
Muito atual
Uma das frases mais famosas de Maquiavel diz que "É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos", encontrada em sua obra "O Príncipe". Outra citação célebre, também atribuída ao pensador, é: "Aos amigos os favores, aos inimigos a lei". Qualquer semelhança com a atual realidade política local e mundial não é mera coincidência.