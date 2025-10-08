Operação flagra depósito irregular com cerca de 15 mil garrafas

Botucatu - Como parte de um esforço conjunto para combater a falsificação de bebidas alcoólicas destiladas com o uso de metanol e evitar contaminações pelo produto, nesta quarta-feira (8), a Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), juntamente com agentes da Vigilância Sanitária Municipal e Guarda Civil Municipal (GCM), apreendeu cerca de 15 mil garrafas vazias de bebidas em um depósito que funcionava irregularmente no bairro Cecap.

Segundo a polícia, as garrafas estavam acondicionadas e separadas por cor e fabricantes e o local não tinha alvará de funcionamento. "O proprietário foi identificado e conduzido para prestar esclarecimentos junto à autoridade policial a fim de que informasse a procedência e destinação de tais vasilhames encontrados em seu depósito", disse, em nota.

"Foram, ainda, apreendidas garrafas por amostragem com o objetivo de pericia-las para constatar eventual presença de metanol em seu interior", completa a corporação. Já a Vigilância Sanitária, segundo a polícia, ficou responsável pelas medidas administrativas e sanitárias, inclusive pela destruição das garrafas encontradas durante a vistoria.