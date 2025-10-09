Vereador Segalla deixará a Câmara por 30 dias

Substituição

O vereador José Roberto Segalla (União) vai se licenciar do mandato por 30 dias, a partir do dia 13, ou seja, segunda-feira que vem. Em seu lugar entrará o suplente Neto Ranieri (União). Para quem não sabe, Neto é irmão da ex-vereadora Chiara Ranieri, líder do partido na cidade e na região. Ambos dirigem a FIB, fundada por seu pai, o saudoso Dudu Ranieri.

Encontro do PSD

O Partido Social Democrático (PSD) promoverá um encontro regional neste sábado (11) em Bauru. O evento contará com a presença do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, e será realizado a partir das 10, no CT do Bauru Esporte Clube, próximo à Baterias Cral, na rodovia Bauru-Agudos.

Rumos e projetos

"Será um momento de diálogo, integração e fortalecimento do nosso partido, discutindo os rumos e os projetos para o futuro da nossa região e do Brasil", ressaltam a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, presidente municipal do PSD, e o vereador e vice-presidente da legenda em Bauru, Júnior Rodrigues.