Vereador Segalla deixará a Câmara por 30 dias

Substituição
O vereador José Roberto Segalla (União) vai se licenciar do mandato por 30 dias, a partir do dia 13, ou seja, segunda-feira que vem. Em seu lugar entrará o suplente Neto Ranieri (União). Para quem não sabe, Neto é irmão da ex-vereadora Chiara Ranieri, líder do partido na cidade e na região. Ambos dirigem a FIB, fundada por seu pai, o saudoso Dudu Ranieri.
Encontro do PSD
O Partido Social Democrático (PSD) promoverá um encontro regional neste sábado (11) em Bauru. O evento contará com a presença do presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, e será realizado a partir das 10, no CT do Bauru Esporte Clube, próximo à Baterias Cral, na rodovia Bauru-Agudos.
Rumos e projetos
"Será um momento de diálogo, integração e fortalecimento do nosso partido, discutindo os rumos e os projetos para o futuro da nossa região e do Brasil", ressaltam a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, presidente municipal do PSD, e o vereador e vice-presidente da legenda em Bauru, Júnior Rodrigues.
Prado na região
O secretário da Habitação de Bauru, Anderson Prado, ex-prefeito de Lençóis Paulista e filiado ao PSD, também está na organização e convocação do encontro. Ele tem falado com prefeitos, vereadores e lideranças do PSD nas cidades da região Central do Estado, onde tem trânsito e muito relacionamento político.
Calamidade pública
Com base no artigo 18 da Lei Orgânica do município, a vereadora Estela Almagro (PT) solicitou à prefeitura informações sobre decretos de emergência e calamidade pública relacionados à crise hídrica no município entre os anos de 2015 e 2025. Ela pediu, por exemplo, uma planilha com os valores gastos nas ações emergenciais para conter a crise de abastecimento, incluindo nomes das empresas contratadas, os serviços executados e os respectivos valores pagos.
Valores
O requerimento de Estela inclui ainda a solicitação de informações sobre repasses financeiros recebidos de entes federativos, a descrição da origem e valores dos recursos, além da entrega das notas fiscais digitalizadas relacionadas aos serviços prestados, assim como cópia do plano de trabalho da Força-Tarefa de Combate à Seca Extrema e Escassez de Água Potável e o processo administrativo da contratação de empresa para o desassoreamento do Rio Batalha.
Arborização segura
A Prefeitura de Bauru e a CPFL Paulista renovaram nesta quarta-feira (8) o termo de cooperação do Programa ‘Arborização Mais Segura’, que visa promover um ambiente urbano mais seguro e harmonioso. Em Bauru, o programa teve início em 2021 e a primeira renovação foi em 2024. A assinatura da renovação prevê o plantio de mudas de árvores adequadas ao contexto urbano, em substituição gradativa de espécies comprometidas e potencial risco a população, já identificadas pela prefeitura e indicações da CPFL para análise da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab).