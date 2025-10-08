Homem morre em ocorrência com policiais do 13.º Baep em Bariri

Bariri - Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu no início da tarde desta quarta-feira (8) em uma ocorrência com policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), em Bariri (56 quilômetros de Bauru). Segundo a corporação, ele fugiu de uma abordagem, apontou uma pistola na direção da equipe e acabou baleado. Apesar de socorrido, não resistiu. O caso foi registrado como morte em decorrência de intervenção policial.

O fato ocorreu por volta das 13h15, na avenida Aquilino Fanton, no Jardim Industrial II. De acordo com informações preliminares do Baep, os policiais militares averiguavam uma denúncia de tráfico de drogas e de existência de armas em uma residência e, ao chegarem em frente ao endereço, viram quando um homem fugiu pelos fundos, invadindo casas vizinhas.

As equipes iniciaram o acompanhamento e, quando o suspeito pulou de um muro no chão, segundo a corporação, teria sacado uma arma da cintura e empunhado em direção aos PMs, que efetuaram disparos, atingindo-o. O homem foi desarmado ao cair e levado pelos bombeiros ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa, onde teve o óbito constatado.