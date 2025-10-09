Sesc Bauru Tem Show de Tony Tornado

Encontro de gerações no palco do Sesc Bauru com o precursor da black music no Brasil: Tony Tornado em apresentação ao lado de seu filho Lincoln Tornado e da banda Funkessencia. O show acontece dia 10 de outubro, sexta-feira, 20h, no Ginásio da Unidade. Os ingressos estão disponíveis para compra.
Intérprete da icônica canção “BR-3” – vencedora do Festival Internacional da Canção e um marco na história da música brasileira –, Tony Tornado se destaca pela sua potência vocal e pela forma como, ao longo de sua carreira, mesclou influências do soul, funk e MPB, tornando-se uma referência na música nacional.
Reconhecido também como um ativista incansável na luta pelos direitos dos negros, Tony Tornado representa a resistência e a afirmação da cultura afro-brasileira.
No ar, como o radialista Lúcio de “Êta Mundo Melhor”, novela da Rede Globo, aos 95 anos, o cantor e ator Tony Tornado segue imparável. E para o show em Bauru, traz sua experiência e legado enquanto Lincoln representa a renovação e a continuidade da black music, criando uma fusão de gerações e ritmos.
Os ingressos podem ser adquiridos via venda online no app Credencial Sesc SP ou centralrelacionamento.sescsp.org.br e, presencialmente, nas bilheterias do Sesc (com agendamento de horário pelo app).
Valores:
R$ 15,00 (credencial plena) para trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes; R$ 25,00 (meia entrada) e R$50,00 (inteira) para os demais interessados. Classificação etária 14 anos.
Serviço
O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 22h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 19h; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.
