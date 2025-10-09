Sesc Bauru Tem Show de Tony Tornado

Encontro de gerações no palco do Sesc Bauru com o precursor da black music no Brasil: Tony Tornado em apresentação ao lado de seu filho Lincoln Tornado e da banda Funkessencia. O show acontece dia 10 de outubro, sexta-feira, 20h, no Ginásio da Unidade. Os ingressos estão disponíveis para compra.

Intérprete da icônica canção “BR-3” – vencedora do Festival Internacional da Canção e um marco na história da música brasileira –, Tony Tornado se destaca pela sua potência vocal e pela forma como, ao longo de sua carreira, mesclou influências do soul, funk e MPB, tornando-se uma referência na música nacional.

Reconhecido também como um ativista incansável na luta pelos direitos dos negros, Tony Tornado representa a resistência e a afirmação da cultura afro-brasileira.