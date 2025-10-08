‘Chuva de Sangue’: alarme falso por likes leva pânico a escola

A irresponsabilidade de adolescentes, com o objetivo de obter likes e engajamento nas redes sociais, levou alunos, professores, pais e funcionários da Escola Estadual Álvaro Fraga, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru), ao pânico nesta semana. A Polícia Civil Seccional de Jaú investiga o caso e indiciou dois estudantes, com apoio da Polícia Militar, nesta terça-feira (7). Eles responderão por atos infracionais análogos a ameaças e incitação à violência.

De acordo com informações apuradas no local pela página jornalística Plantão de Notícias, de Jaú, e confirmadas pelo JCNET junto à polícia, no início da semana a diretoria do colégio encontrou uma mensagem assustadora escrita na porta de um banheiro. A frase dizia que haveria uma “chuva de sangue”, além de conter informações sobre um suposto ataque que seria feito ali. O fato levou a direção a acionar imediatamente a Polícia Militar e a Polícia Civil.

Uma operação conjunta entre as polícias identificou que a ameaça era, na verdade, uma tentativa de chamar atenção nas redes sociais. Os dois adolescentes apontados como autores da mensagem criaram um perfil no Instagram para espalhar o medo.