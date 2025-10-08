O Porto recebe bandas Artigo DZ9? e Romero neste sábado

Neste sábado, dia 11 de outubro, duas bandas da cena autoral da região se apresentam no O Porto. O evento terá início a partir das 18h e os ingressos já estão à venda online.

A primeira atração é a Artigo DZ9?, uma banda hardcore punk formada em 2001 em Agudos. Seu nome faz referência ao Artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU/1948), que prevê o direito da liberdade de expressão para todos. As letras trazem reflexões e questionamentos sociopolíticos, ecológicos e existenciais, com uma abordagem irônica. A formação da banda agudense conta com Juninho (bateria), Lê (vocal), Léo (baixo/vocal) e Smega (guitarra/vocal).

Em seguida, de Bauru, vem a banda Romero. Inspirada no nome do célebre diretor americano de filmes de terror George A. Romero, o grupo formou-se em abril de 2013, com a proposta de fazer um punk rock clássico, pautado exclusivamente em composições autorais. Desde então, já lançou dois álbuns e dividiu palco com grandes nomes da cena independente como Cólera, Paúra, Test e Ratos de Porão, além do icônico CJ Ramone, ex baixista dos Ramones. Romero é formado por Samuel Garcia (vocal), Cleber Monteiro (guitarra), Jé Tarzia (baixo) e Du Mattos (bateria).