Operação apreende armas de fogo e até cobra cascavel em cativeiro

Botucatu - Operação coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), por meio do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar), com o apoio de equipe da Ronda Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM), resultou, nesta terça-feira (7), na apreensão de armas de fogo e de uma cobra cascavel mantida em cativeiro em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

Inicialmente, as equipes cumpriram mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Rio Bonito, onde havia a suspeita da existência de armas de fogo. No local, porém, apenas a cascavel foi encontrada no interior de uma pequena gaiola. Questionado, o morador alegou que as suas armas estariam guardadas na casa de um amigo, localizada em um condomínio residencial de Botucatu.

No endereço, os policiais civis e guardas municipais apreenderam uma pistola Taurus .380, revólver Taurus .38 e munições intactas de vários calibres, sem o devido registro. Os dois homens foram autuados por posse irregular de arma de fogo. O primeiro também responderá por crime ambiental. A cobra ficou sob cuidados do Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (Cevap) da Unesp.