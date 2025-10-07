Encontrado corpo de funcionário de obra que caiu no rio Tietê

Pongaí - O Corpo de Bombeiros localizou, no fim da manhã desta terça-feira (7), o corpo de um trabalhador de 44 anos que caiu na tarde desta segunda (6), no rio Tietê, enquanto trabalhava na obra de duplicação da maior ponte do Estado de São Paulo, que fica na rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333), entre os kms 229,960 e km 232,400, e liga Novo Horizonte a Pongaí (100 quilômetros de Bauru).

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, assim que o acidente ocorreu, os bombeiros iniciaram as buscas, mas sem sucesso. Os trabalhos, interrompidos no início da noite, foram retomados na manhã desta terça, resultando na localização do corpo do funcionário. As circunstâncias da queda não foram informadas pela Entrevias, responsável pela obra no trecho.

Já a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) publicou em seu site que o trabalhador caiu de uma plataforma pertencente à obra, submergiu, e não retornou à superfície. O órgão explicou, ainda, que a obra foi imediatamente interrompida para a execução dos procedimentos de socorro.