Estela leva ao MP cancelamento de licitação de segurança em Bauru

A vereadora Estela Almagro (PT) protocolou uma representação no Ministério Público (MP) contra a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim (PSD), por suposta negligência na proteção do patrimônio público, com foco nas escolas municipais. A denúncia envolve o cancelamento do processo licitatório aberto em 2024 para contratar vigilância patrimonial para 67 prédios públicos — 54 deles da área da Educação — ao custo estimado de R$ 11 milhões.

O caso já havia sido abordado por reportagens do JCNET, que mostrou o andamento conturbado da licitação, marcada por desclassificações sucessivas e a posterior anulação do certame pela prefeitura em julho deste ano. A justificativa oficial foi a falta de recursos orçamentários, mesmo com documentos anteriores da própria administração atestando capacidade financeira para a contratação nos exercícios de 2024 e 2025.

Na representação, Estela também questiona a atuação do Secretário de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas Costa, que teria emitido parecer técnico a favor da contratação da empresa Lógica Segurança e Vigilância Ltda., oitava colocada na disputa, sem competência legal para isso, destaca a representação. O parecer foi desconsiderado pelo pregoeiro, que enviou o caso ao gabinete de Suéllen.