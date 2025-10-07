Pedestre morre e duas pessoas ficam feridas em acidente em Jaú

Um pedestre morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma motocicleta na madrugada desta terça-feira (7), no contorno rodoviário Antonio Prado Galvão de Barros, em Jaú (47 quilômetros de Bauru). O condutor da moto foi levado ao hospital em estado grave, o garupa sofreu ferimentos leves e o pedestre não resistiu ao impacto.

A vítima fatal caminhava pela alça de acesso ao Jardim Sanzovo quando foi atingida pela moto. O motociclista e o garupa foram socorridos por equipes da concessionária e do Corpo de Bombeiros.

As causas do acidente serão apuradas pela perícia técnica, que vai investigar a dinâmica da ocorrência. O óbito foi constatado no local, que foi interditado parcialmente por cerca de duas horas e meia.