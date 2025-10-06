Região ganha dois novos radares em rodovias estaduais nesta terça

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), colocará em funcionamento 33 radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais paulistas a partir de 0h desta terça-feira (7). Na região, serão dois novos equipamentos. A rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304) contará com radar no km 341,670, nas pistas leste e oeste, em Itaju, com limite de velocidade de 40 km/h. O outro aparelho entra em operação na rodovia Geraldo de Barros (SP-191), no km 180,860, também nas pistas leste e oeste, em Botucatu, com limite de velocidade de 80 km/h.

Com isso, o total de radares ativos nas rodovias não concedidas chega a 335 (a lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP). A medida tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas, com radares instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido.

Com a ativação, motoristas que trafegarem acima da velocidade máxima permitida passam a ser autuados, em uma ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas. "A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero", afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.