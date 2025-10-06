06 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
MAIS DE SETE ANOS

DIG de Botucatu prende condenado por repassar moedas falsas

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Operação contou com a participação de policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE)
Operação contou com a participação de policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE)

Botucatu - Operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da unidade especializada resultou na prisão, neste final de semana, de J.H.S.P., condenado a mais de sete anos de reclusão pela Justiça Federal de Botucatu por fazer parte de uma organização criminosa dedicada à produção e à circulação de moedas falsas.

De acordo com a Polícia Civil, ele resistiu à prisão, mas foi contido e apresentado na sede da DIG, onde ficou à disposição da Justiça. Posteriormente, também foi identificado como sendo autor de furto de fios na cidade e, segundo a polícia, também responderá por esses crimes.

Outra prisão

Em outra operação, a DIG e o GOE, com o apoio de policiais civis da Delegacia Seccional de Botucatu, prenderam um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Ele também permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários