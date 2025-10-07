Cempas da Unesp de Botucatu recebe filhote de onça-parda ferido

O Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens (Cempas) da Unesp de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) recebeu um filhote de onça-parda (Puma concolor) resgatado nesta segunda-feira (6) com ferimentos nas patas. O animal, com cerca de 30 dias de vida, chegou à unidade após ser resgatado na zona rural de Cerqueira César, onde foi encontrado em uma plantação de cana-de-açúcar.

De acordo com informações da Prefeitura de Cerqueira César, o resgate foi feito pelo secretário municipal de Meio Ambiente e biólogo Thiago Godoi, acionado por trabalhadores que avistaram a onça. Ele considera a hipótese de o filhote ter se perdido da mãe em decorrência das queimadas frequentes na região, intensificadas pelo período de estiagem.

Encaminhado ao Cempas, o animal recebeu cuidados veterinários e permanecerá em observação até sua recuperação completa. Possivelmente, ele só será reintroduzido na natureza quando estiver jovem, com autonomia para se defender, caçar e se reproduzir, o que pode demorar mais de um ano.