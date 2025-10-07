Sessão da Câmara de Bauru começou quente ontem

Tela quente
A sessão desta segunda-feira (6) da Câmara Municipal de Bauru começou quente com os vereadores Estela Almagro (PT) e Eduardo Borgo (Novo) questionando o presidente da Câmara, Markinho Souza (MDB), sobre a colocação de uma câmera voltada exclusivamente às galerias. Markinho explicou que o equipamento é uma forma de manter a disciplina regimental durante as sessões. Os vereadores de oposição protestaram, mas a reunião prosseguiu.
Surpresa?
Após a votação que rejeitou o pedido de Comissão Processante (CP) para a prefeita Suéllen Rosim (PSD) feito por Borgo, pelo menos um fato chamou a atenção dos parlamentares e dos que acompanhavam atentamente a sessão. Os vereadores Natalino da Pousada (PDT) e Márcio Teixeira (PL) votaram contra a CP. O voto de Natalino surpreendeu mais...
Significância
Esses votos que, em tese, seriam da oposição acabaram tendo um importância extra para a bancada de situação, que estava preocupada com as repercussões negativas sobre o voto contrário à Processante. Não que estivessem em dúvida, porque avaliavam que não justificavao pedido de cassação neste caso da falta d’ água, mas devido ao efeito midiático, num momento em que ao menos 25% da cidade sofrem com o desabastecimento de água.
Fogo contrário
Alguns vereadores, como Cabo Helinho (PL), falaram sobre a conveniência ou não da CP deixando clara sua contrariedade com a propositura. Helinho afirmou que Câmara não é palco para vereadores candidatos para o próximo ano, obviamente numa referência ao autor do pedido de CP, Eduardo Borgo. Este, por sua vez, fez duros ataques ao governo e à prefeita, a quem acusa de descumprir o Plano Diretor de Águas.
Alertou!
O vereador Jr. Lokadora (Podemos), um dos 4 que votaram a favor da instalação da CP nesta segunda, divulgou um vídeo no final de semana mostrando que há um ano havia pedido a implantação da adutora do reservatório do Jardim Imperial até o reservatório pulmão da Estação de Tratamento de Água (ETA), para reforçar o reservatório-mãe do Batalha. Na sessão da Câmara, mostrou um galão de água lacrado com um bicho dentro. Seria um dos galões que a prefeitura distribuiu em regiões afetadas pela falta d’água.
Derrite em Bauru
O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, estará em Bauru nesta terça-feira (7), em solenidade de entrega de viaturas. O evento será realizado na sede do CPI-4, às 9h, e contará também com a presença do coronel PM José Augusto Coutinho, comandante Geral da Polícia Militar.