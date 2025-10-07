Sessão da Câmara de Bauru começou quente ontem

Tela quente

A sessão desta segunda-feira (6) da Câmara Municipal de Bauru começou quente com os vereadores Estela Almagro (PT) e Eduardo Borgo (Novo) questionando o presidente da Câmara, Markinho Souza (MDB), sobre a colocação de uma câmera voltada exclusivamente às galerias. Markinho explicou que o equipamento é uma forma de manter a disciplina regimental durante as sessões. Os vereadores de oposição protestaram, mas a reunião prosseguiu.

Surpresa?

Após a votação que rejeitou o pedido de Comissão Processante (CP) para a prefeita Suéllen Rosim (PSD) feito por Borgo, pelo menos um fato chamou a atenção dos parlamentares e dos que acompanhavam atentamente a sessão. Os vereadores Natalino da Pousada (PDT) e Márcio Teixeira (PL) votaram contra a CP. O voto de Natalino surpreendeu mais...

Significância

Esses votos que, em tese, seriam da oposição acabaram tendo um importância extra para a bancada de situação, que estava preocupada com as repercussões negativas sobre o voto contrário à Processante. Não que estivessem em dúvida, porque avaliavam que não justificavao pedido de cassação neste caso da falta d’ água, mas devido ao efeito midiático, num momento em que ao menos 25% da cidade sofrem com o desabastecimento de água.