Polícia apura batida frontal entre carro e caminhão; jovem morreu

Macatuba - A Polícia Civil irá apurar as circunstâncias de uma colisão frontal envolvendo um carro e um caminhão ocorrida neste fim de semana na estrada vicinal Fernando Valezi (MTB 070), que liga Macatuba (46 quilômetros de Bauru) à Usina São José. Um jovem de 19 anos, condutor do automóvel, não resistiu.

O acidente foi registrado no início da noite de sábado (4). De acordo com o registro policial, L.P.M. conduzia um Ford Fiesta pela via quando, por volta das 18h30, por razões a serem esclarecidas, bateu de frente com o caminhão-tanque, pertencente a uma distribuidora de bebidas.

O jovem e o motorista do caminhão, de 47 anos, foram levados ao Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de Macatuba. Porém, o primeiro deu entrada na unidade já sem vida, conforme registro policial. O corpo dele seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) de Bauru para exame necroscópico.