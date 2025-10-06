Câmara rejeita Processante contra Suéllen por crise da água

A Câmara Municipal de Bauru rejeitou no começo da tarde desta segunda-feira (6) um pedido de instalação de Comissão Processante (CP) contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD), feito pelo vereador Eduardo Borgo (Novo).

Foram 16 votos contrários e 4 favoráveis. O autor do pedido (Borgo) não votou, por força do Regimento Interno. Em seu lugar assumiu, apenas para esta votação, o suplente Jair Vella (Novo).

Borgo protocolou o pedido de CP no dia 29 de setembro por suposta omissão no cumprimento do Plano Diretor de Águas (PDA), instituído em 2019. O vereador sustenta que, mesmo após receber R$ 100 milhões de uma decisão judicial e aprovar empréstimo de R$ 40 milhões para perfuração de poços, a atual administração não apresentou soluções concretas para amenizar a falta de água.