Homem que dormia embaixo de caminhão morre atropelado

Um homem que dormia embaixo de um caminhão, em Pongaí (100 quilômetros de Bauru), morreu atropelado na madrugada deste domingo (5).

O motorista do veículo, estacionado próximo a um rodeio da cidade, não percebeu a presença do homem de 39 anos, natural do Piauí. Ao sair com o caminhão, acabou passando por cima da vítima, que foi levada em estado grave para a Santa Casa de Lins, onde passou por uma cirurgia que durou várias horas.

De acordo com informações da Santa Casa para a NOVATV, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu após o procedimento.