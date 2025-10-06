06 de outubro de 2025
ACIDENTE FATAL

Homem que dormia embaixo de caminhão morre atropelado

Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min

NovaTv
Homem foi atropelado por caminhão
Homem foi atropelado por caminhão

Um homem que dormia embaixo de um caminhão, em Pongaí (100 quilômetros de Bauru), morreu atropelado na madrugada deste domingo (5).

O motorista do veículo, estacionado próximo a um rodeio da cidade, não percebeu a presença do homem de 39 anos, natural do Piauí.  Ao sair com o caminhão, acabou passando por cima da vítima, que foi levada em estado grave para a Santa Casa de Lins, onde passou por uma cirurgia que durou várias horas.

De acordo com informações da Santa Casa para a NOVATV, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu após o procedimento.

A Polícia Civil de Pongaí investiga as circunstâncias do acidente.

