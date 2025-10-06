06 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BARIRI

Baleados em briga generalizada, pai morre e filho fica ferido

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Ilustrativa
Segundo a corporação, a confusão começou com uma discussão entre dois homens, depois envolveu outras pessoas
Segundo a corporação, a confusão começou com uma discussão entre dois homens, depois envolveu outras pessoas

Baleados em uma briga generalizada ocorrida em um estabelecimento comercial de Bariri (a 56 quilômetros de Bauru), um homem de 40 anos morreu e o filho dele foi internado na Santa Casa da cidade, após ambos serem socorridos pela ambulância municipal. A ocorrência foi registrada na rua José Aparecido Filenga, no bairro Viva Mais, na noite deste domingo (5). Os disparos de arma de fogo mobilizaram equipes da Força Tática da Polícia Militar.

Segundo a corporação, a confusão começou com uma discussão entre dois homens, depois envolveu outras pessoas. Em meio ao tumulto, um deles sacou uma arma e disparou várias vezes.

Segundo o portal Noticiantes, o homem que não resistiu ao ferimento provocado pelo projétil era suplente de vereador pelo PSB e havia concorrido nas eleições municipais de 2024.

O autor dos disparos e o pai dele foram detidos e levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ). A Polícia Científica chegou ao local no início da madrugada para realizar a perícia.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários