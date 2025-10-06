Baleados em briga generalizada, pai morre e filho fica ferido

Baleados em uma briga generalizada ocorrida em um estabelecimento comercial de Bariri (a 56 quilômetros de Bauru), um homem de 40 anos morreu e o filho dele foi internado na Santa Casa da cidade, após ambos serem socorridos pela ambulância municipal. A ocorrência foi registrada na rua José Aparecido Filenga, no bairro Viva Mais, na noite deste domingo (5). Os disparos de arma de fogo mobilizaram equipes da Força Tática da Polícia Militar.

Segundo a corporação, a confusão começou com uma discussão entre dois homens, depois envolveu outras pessoas. Em meio ao tumulto, um deles sacou uma arma e disparou várias vezes.

Segundo o portal Noticiantes, o homem que não resistiu ao ferimento provocado pelo projétil era suplente de vereador pelo PSB e havia concorrido nas eleições municipais de 2024.