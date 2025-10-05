05 de outubro de 2025
SOZINHO EM CANAVIAL

Filhote de cachorro-do-mato ferido é resgatado em Promissão

Por Tisa Moraes |
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar Ambiental/Divulgação
Filhote está sob cuidados da Associação Protetora de Animais Silvestres
Um filhote de cachorro-do-mato foi resgatado ferido na tarde deste sábado (4) nas proximidades de uma plantação de cana-de-açúcar, na zona rural de Promissão (120 quilômetros de Bauru). O animal foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que acionou a Polícia Militar Ambiental de Lins para o atendimento da ocorrência.

De acordo com a corporação, o filhote estava sozinho e apresentava uma lesão em uma das patas. Após o resgate, os policiais ambientais realizaram o transporte do pequeno cachorro-do-mato até a cidade de Assis, onde ele foi entregue à Associação Protetora de Animais Silvestres (Apass).

A entidade, especializada no cuidado e reabilitação de fauna silvestre, ficará responsável pelo tratamento veterinário e pela recuperação do animal, com o objetivo de reintroduzi-lo ao seu habitat em condições seguras.

Foto: Polícia Militar Ambiental/Divulgação
