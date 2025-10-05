Homem é morto pelo filho com cerca de 50 facadas em Botucatu

Um homem de 44 anos foi morto com aproximadamente 50 golpes de faca desferidos pelo próprio filho, um adolescente de 13 anos, na madrugada deste domingo (5), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O crime ocorreu em uma residência no Jardim Palos Verdes e, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o jovem teria agido para defender a mãe.

Os nomes dos envolvidos e outras informações que possam identificar o infrator não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Acionada via Centro de Operações Integradas (COI), a GCM encontrou a vítima caída na sala, próxima à porta, com hemorragia intensa no pescoço e múltiplas perfurações pelo corpo.

Os agentes tentaram conter o sangramento até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local. De acordo com relato da ex-esposa, que morava com o homem na mesma casa, ela havia saído para uma confraternização, quando recebeu uma ligação de um familiar informando que seu ex-companheiro havia chegado à residência alterado.