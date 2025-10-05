Homem é morto pelo filho com cerca de 50 facadas em Botucatu

Um homem de 44 anos foi morto com aproximadamente 50 golpes de faca desferidos pelo próprio filho, um adolescente de 13 anos, na madrugada deste domingo (5), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). O crime ocorreu em uma residência no Jardim Palos Verdes e, segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o jovem teria agido para defender a mãe.
Os nomes dos envolvidos e outras informações que possam identificar o infrator não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Acionada via Centro de Operações Integradas (COI), a GCM encontrou a vítima caída na sala, próxima à porta, com hemorragia intensa no pescoço e múltiplas perfurações pelo corpo.
Os agentes tentaram conter o sangramento até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou o óbito no local. De acordo com relato da ex-esposa, que morava com o homem na mesma casa, ela havia saído para uma confraternização, quando recebeu uma ligação de um familiar informando que seu ex-companheiro havia chegado à residência alterado.
Sob efeito aparente de bebida alcoólica, ele teria quebrado objetos e proferido ameaças de morte contra ela. Diante da situação, a mulher conta que retornou à casa e, ao chegar, por volta de 1h50, foi surpreendida pelo homem, que teria partido em sua direção armado com uma faca.
Nesse momento, segundo ela, o filho e um sobrinho intervieram em sua defesa e, durante a luta corporal, o adolescente conseguiu tomar a arma branca do pai e o atingiu diversas vezes. A faca utilizada foi apreendida e a Polícia Científica realizou perícia no local.
Os três envolvidos na ocorrência - que não se feriram - foram encaminhados ao Plantão da Polícia Civil. Tanto a mulher quanto o sobrinho relataram que apenas o adolescente desferiu os golpes. Ele foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de homicídio e seria encaminhado à Fundação Casa para posterior apresentação ao Ministério Público e à Vara da Infância e Juventude.