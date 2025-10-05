Apae de São Manuel se torna Centro Especializado em Reabilitação

São Manuel – A Apae de São Manuel (69 quilômetros de Bauru) foi habilitada recentemente pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação (CER 2), uma unidade multiprofissional de atenção ambulatorial especializada que realiza o diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva.
Com a mudança, a entidade, que hoje atende, em média, 320 pessoas por mês, passa a receber recurso extra anual no valor de R$ 2.268.000,00.
O anúncio foi feito pela pasta federal na semana do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e busca ampliar o atendimento a crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em nota, a Apae de São Manuel, presidida por Ciro Moss D’Avino e administrada por João Luiz Francisco Rosa, informa que iniciou em 2013 os esforços junto ao Ministério da Saúde para implantar o CER nas modalidades física e intelectual.
“O CER atende regionalmente e pode ser organizado conforme o número de modalidades de reabilitação (auditiva, física, intelectual e visual). Esse longo processo para a habilitação se estendeu por 12 anos, e contou com suporte dos órgãos colegiados do Estado de São Paulo, DRS-6 Bauru, Comissão Intergestores Bipartite, Comissão Intergestores Regional e Secretaria de Saúde de São Manuel”, esclarece.
“Finalmente, em 2025, a instituição foi credenciada junto ao PAC Saúde para atuar no segmento CER 2, o que é motivo de muita alegria e satisfação, principalmente pelo empenho de todos os envolvidos que estiveram e estão conosco neste trabalho, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Atendimento Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência e conceitos atuais em reabilitação”, completa.
De acordo com a Apae, sua principal finalidade é promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, além de transtornos globais do desenvolvimento, buscando assegurar aos atendidos o pleno exercício da sua cidadania. A entidade também promove a integração dos assistidos à saúde e à vida comunitária, atuando na defesa e garantia dos seus direitos.
INCLUSÃO
Também por meio de nota, o prefeito de São Manuel, Odirlei Félix, comemorou a habilitação e revelou que o município destina à Apae, anualmente, R$ 1.400.000,00 para o atendimento de reabilitação e habilitação de pessoas com deficiência e TEA.
Ele destacou que investir na área da saúde, garantindo um atendimento de qualidade às pessoas com deficiência e investindo na inclusão, é um dos pilares de seu governo.
História da instituição
Com 51 anos de atuação, a Apae de São Manuel ressalta que é a única no município que desenvolve, de forma gratuita, o Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência, contando com médicos, isioterapeutas, fonoaudiólogas, neuropsicólogos, psicólogas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, coordenação técnica, equipe de gestão administrativa, controles, recepção e equipe de manutenção e serviços gerais. A entidade, que atende moradores de São Manuel e de Pratânia, disponibiliza atendimento no Programa de Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deiciência e/ou Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e transtornos globais do desenvolvimento e/ou TEA, além de assistir bebês prematuros com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.