Apae de São Manuel se torna Centro Especializado em Reabilitação

São Manuel – A Apae de São Manuel (69 quilômetros de Bauru) foi habilitada recentemente pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação (CER 2), uma unidade multiprofissional de atenção ambulatorial especializada que realiza o diagnóstico, tratamento, reabilitação, habilitação, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva.

Com a mudança, a entidade, que hoje atende, em média, 320 pessoas por mês, passa a receber recurso extra anual no valor de R$ 2.268.000,00.

O anúncio foi feito pela pasta federal na semana do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e busca ampliar o atendimento a crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em nota, a Apae de São Manuel, presidida por Ciro Moss D’Avino e administrada por João Luiz Francisco Rosa, informa que iniciou em 2013 os esforços junto ao Ministério da Saúde para implantar o CER nas modalidades física e intelectual.