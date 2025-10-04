Procurada por furto, mulher é presa com drogas pelo Baep em Jaú

Uma mulher procurada pela Justiça foi presa na tarde desta sexta-feira (3) no distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), durante uma ação da equipe da cavalaria do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep). Os agentes receberam informações sobre o paradeiro da suspeita, que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, e foram até o endereço indicado.

No local, foram recebidos pela própria procurada, que colaborou com a abordagem e autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Durante as buscas dentro do imóvel, foram encontradas plantas e sementes semelhantes à maconha, além de uma porção da substância e uma balança de precisão.

O material foi apreendido e encaminhado para perícia. A mulher foi levada à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada por tráfico de drogas e cumprimento de mandado de prisão. Ela permaneceu à disposição da Justiça.