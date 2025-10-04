04 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FLAGRANTE DE TRÁFICO

Procurada por furto, mulher é presa com drogas pelo Baep em Jaú


| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
13.º Baep/Divulgação
Na casa dela, foram apreendidas plantas e sementes semelhantes à maconha, além de uma porção da substância e uma balança de precisão
Na casa dela, foram apreendidas plantas e sementes semelhantes à maconha, além de uma porção da substância e uma balança de precisão

Uma mulher procurada pela Justiça foi presa na tarde desta sexta-feira (3) no distrito de Potunduva, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), durante uma ação da equipe da cavalaria do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep). Os agentes receberam informações sobre o paradeiro da suspeita, que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto, e foram até o endereço indicado.

No local, foram recebidos pela própria procurada, que colaborou com a abordagem e autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Durante as buscas dentro do imóvel, foram encontradas plantas e sementes semelhantes à maconha, além de uma porção da substância e uma balança de precisão.

O material foi apreendido e encaminhado para perícia. A mulher foi levada à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada por tráfico de drogas e cumprimento de mandado de prisão. Ela permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários