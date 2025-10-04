Caminhoneiro fica preso às ferragens após colisão em Itatinga

Uma colisão entre um caminhão carregado com três toneladas de ferro e uma carreta bitanque que transportava 60 mil litros de óleo diesel deixou um motorista gravemente ferido na noite desta sexta-feira (3), na rodovia Castelo Branco (SP-280), em Itatinga (120 quilômetros de Bauru). O acidente foi registrado por volta das 19h30, no quilômetro 206, sentido Capital-Interior, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Botucatu e de Itatinga, além da concessionária CCR.

Segundo informações do Centro de Controle de Informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do caminhão colidiu na traseira do bitanque e ficou preso nas ferragens. Ele foi resgatado e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu.

De acordo com os bombeiros, a vítima estava consciente, mas sofreu fratura exposta em um dos membros inferiores e fratura de pelve. A rodovia precisou ser totalmente interditada por aproximadamente três horas para o atendimento da ocorrência e limpeza da pista. As causas do acidente serão apuradas.