JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
NA CASTELO BRANCO

Caminhoneiro fica preso às ferragens após colisão em Itatinga

Por Tisa Moraes |
| Tempo de leitura: 1 min
Corpo de Bombeiros/Divulgação
Caminhão carregado com três toneladas de ferro atingiu traseira de uma carreta bitanque que transportava 60 mil litros de óleo diesel
Caminhão carregado com três toneladas de ferro atingiu traseira de uma carreta bitanque que transportava 60 mil litros de óleo diesel

Uma colisão entre um caminhão carregado com três toneladas de ferro e uma carreta bitanque que transportava 60 mil litros de óleo diesel deixou um motorista gravemente ferido na noite desta sexta-feira (3), na rodovia Castelo Branco (SP-280), em Itatinga (120 quilômetros de Bauru). O acidente foi registrado por volta das 19h30, no quilômetro 206, sentido Capital-Interior, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Botucatu e de Itatinga, além da concessionária CCR.

Segundo informações do Centro de Controle de Informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do caminhão colidiu na traseira do bitanque e ficou preso nas ferragens. Ele foi resgatado e encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu.

De acordo com os bombeiros, a vítima estava consciente, mas sofreu fratura exposta em um dos membros inferiores e fratura de pelve. A rodovia precisou ser totalmente interditada por aproximadamente três horas para o atendimento da ocorrência e limpeza da pista. As causas do acidente serão apuradas.

