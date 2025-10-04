Motorista sofre lesões graves em acidente com caminhões na Rondon

Um grave acidente entre duas carretas deixou um homem gravemente ferido na noite desta sexta-feira (3), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). A colisão traseira ocorreu por volta das 22h, no quilômetro 265, sentido Capital-Interior, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Botucatu e da concessionária Rodovias do Tietê.

De acordo com os bombeiros, o motorista de um dos caminhões ficou preso nas ferragens. Apesar de estar consciente no momento do resgate, ele apresentava múltiplas fraturas nos membros inferiores e fratura de pelve. A vítima foi retirada do veículo e encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu.

Durante o atendimento, a rodovia permaneceu interditada por cerca de 25 minutos. As causas do acidente serão investigadas.