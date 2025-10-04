Pesquisa: o que o bauruense pensa sobre Suéllen e seu governo

O programa Café com Política (JC/JCNET 96FM) desta sexta (3) mostrou, com exclusividade, uma pesquisa de opinião da Ágili com bauruenses avaliando o governo municipal e a prefeita Suéllen Rosim (PSD). A consulta, realizada com 495 pessoas nos dias 1 e 2 de outubro, avaliou também os governos Tarcísio e Lula e a eleição de 2026.

Sobre a administração municipal, 28,1% dos entrevistados a avaliam como ótima e boa. 41,2% como regular e 30,2% como ruim e péssima. Em outra pergunta que faz o entrevistado se posicionar (aprova ou reprova), 46,9% reprovam e 46,6% aprovam o governo de Suéllen.

A prefeita 1

Sobre especificamente o desempenho da prefeita Suéllen Rosim, a pesquisa Ágili mostra que 44,5% avaliam que ela fez menos do que poderia ser feito, 35,2% opinam que ele fez o que poderia ser feito e 17,6% dizem que ela fez mais do que poderia ser feito.