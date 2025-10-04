Pesquisa: o que o bauruense pensa sobre Suéllen e seu governo

Pesquisa
O programa Café com Política (JC/JCNET 96FM) desta sexta (3) mostrou, com exclusividade, uma pesquisa de opinião da Ágili com bauruenses avaliando o governo municipal e a prefeita Suéllen Rosim (PSD). A consulta, realizada com 495 pessoas nos dias 1 e 2 de outubro, avaliou também os governos Tarcísio e Lula e a eleição de 2026.
O governo
Sobre a administração municipal, 28,1% dos entrevistados a avaliam como ótima e boa. 41,2% como regular e 30,2% como ruim e péssima. Em outra pergunta que faz o entrevistado se posicionar (aprova ou reprova), 46,9% reprovam e 46,6% aprovam o governo de Suéllen.
A prefeita 1
Sobre especificamente o desempenho da prefeita Suéllen Rosim, a pesquisa Ágili mostra que 44,5% avaliam que ela fez menos do que poderia ser feito, 35,2% opinam que ele fez o que poderia ser feito e 17,6% dizem que ela fez mais do que poderia ser feito.
A prefeita 2
Em outro questionamento, a consulta aferiu a confiança no trabalho da prefeita. 50,3% disseram não confiar, 43,2% afirmaram que confiam e 6,5% não souberam responder. Em outra pergunta, os entrevistados foram questionados sobre arrepedimento do voto nela. 79,1% disseram não ter se arrependido e 20,9% se disseram arrependidos.
Análise 1
Para o diretor da Ágili Pesquisa, Julio Depiero Sanches, que analisou os números durante o Café com Política, a situação deste momento de Suéllen e da administração perante a opinião pública não é boa, embora não seja irreversível. "É uma situação difícil hoje", diz ele, comparando com outros momentos do governo.
Análise 2
Segundo Sanches, a população entende que, baseado no que foi prometido em campanha, o governo poderia estar entregando muito mais. Isso fica claro, segundo ele, na pergunta que relatamos acima, sobre o desempenho da prefeita, onde apenas 17,6% acham que ela fez mais do que poderia ser feito.
Lula, Tarcísio e 2026
Sobre os governos estadual e federal, a pesquisa mostra que 57,7% aprovam o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 29,8% reprovam. 74,1% reprovam o governo Lula (PT) e 20,8% aprovam. E detalhe interessante sobre a eleição do ano que vem: 65,8% dos bauruenses gostariam de eleger um presidente que não fosse Lula nem Jair Bolsonaro. 19,9% elegeriam Bolsonaro e 9,8% elegeriam Lula.