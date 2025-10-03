Botucatu: força-tarefa irá fiscalizar venda de bebidas alcoólicas

Botucatu - Uma força-tarefa será realizada em Botucatu (100 quilômetros de Bauru) para intensificar a fiscalização de estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas e reforçar a prevenção contra riscos de intoxicação por metanol. A ação será conduzida pela Prefeitura Municipal, por meio da Vigilância Sanitária Municipal, em parceria com o Instituto de Biociências de Botucatu (IBB/Unesp), responsável pela análise das amostras que serão coletadas por meio do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox).

A operação contará ainda com o apoio da Vigilância Estadual, da Polícia Civil - por meio da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise), da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), ampliando o alcance das medidas de segurança. Os detalhes foram acertados na tarde desta sexta-feira (3), em reunião realizada no IBB/Unesp.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, o trabalho será iniciado a partir da próxima semana e prevê a coleta de cerca de 200 amostras de bebidas por semana em diferentes regiões da cidade. A ação não terá caráter punitivo, mas sim educativo e de prevenção.