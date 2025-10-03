Botucatu: força-tarefa irá fiscalizar venda de bebidas alcoólicas

Botucatu - Uma força-tarefa será realizada em Botucatu (100 quilômetros de Bauru) para intensificar a fiscalização de estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas e reforçar a prevenção contra riscos de intoxicação por metanol. A ação será conduzida pela Prefeitura Municipal, por meio da Vigilância Sanitária Municipal, em parceria com o Instituto de Biociências de Botucatu (IBB/Unesp), responsável pela análise das amostras que serão coletadas por meio do Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox).
A operação contará ainda com o apoio da Vigilância Estadual, da Polícia Civil - por meio da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes (Dise), da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), ampliando o alcance das medidas de segurança. Os detalhes foram acertados na tarde desta sexta-feira (3), em reunião realizada no IBB/Unesp.
De acordo com o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, o trabalho será iniciado a partir da próxima semana e prevê a coleta de cerca de 200 amostras de bebidas por semana em diferentes regiões da cidade. A ação não terá caráter punitivo, mas sim educativo e de prevenção.
"Estamos tratando esse tema com muito cuidado e responsabilidade, por isso definimos uma estratégia conjunta. Além da fiscalização educativa dos estabelecimentos, vamos intensificar as ações em parceria com a Vigilância Sanitária e as forças de segurança. O CIATox do IBB/Unesp fará a análise laboratorial das amostras coletadas, garantindo que possamos identificar possíveis adulterações e prevenir casos de intoxicação", afirmou Spadaro, lembrando que Botucatu não registrou até o momento nenhum caso de contaminação por Metanol.
A diretora do IBB/Unesp, professora Percília Giaquinto, destacou a importância da parceria entre a universidade e o poder público para atender às demandas da sociedade.
"O Instituto de Biociências e o CIATox estão prontos para contribuir com essa iniciativa. Nosso papel como universidade pública é dar suporte à comunidade com métodos eficazes de rastreamento e análise. Não queremos criar um clima alarmista ou punitivo, mas oferecer segurança à população de Botucatu, garantindo que as bebidas consumidas estejam livres de riscos", ressaltou.
A força-tarefa terá caráter contínuo e busca, acima de tudo, tranquilizar a população, unindo fiscalização, análise científica e ações educativas para prevenir casos de intoxicação por metanol na cidade.