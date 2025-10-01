Polícia Civil desmonta 'refinaria' do tráfico em Igaraçu do Tietê

Igaraçu do Tietê - Policiais civis das Delegacias de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) e de Barra Bonita desmontaram, nesta terça-feira (30), uma "refinaria" de drogas que funcionava em um imóvel na primeira cidade e prenderam em flagrante um homem de 39 anos e uma mulher de 32 anos por tráfico e associação para o tráfico.
As equipes cumpriram mandados de busca em dois endereços distintos, em Igaraçu do Tietê. Em um deles, onde funcionaria uma marcenaria, foram encontrados diversos entorpecentes, além de materiais utilizados no preparo, refino e embalo de drogas, documentos bancários e anotações que indicam a estruturação da atividade ilícita.
"A investigação revelou que os envolvidos mantinham uma estrutura organizada e estável para a comercialização de drogas em larga escala, inclusive com uso de petrechos para o refino e embalo dos entorpecentes, além de contas bancárias de terceiros para movimentação financeira", ressalta o delegado Guilherme Gatto.
No total, foram localizados um tijolo com cerca de 970 gramas de cocaína; porções adicionais de cocaína, crack e maconha; bloco petrificado branco, com cerca de 4,4 quilos, provavelmente de cocaína; frascos com substâncias químicas; balanças de precisão; embalagens; documentos e cerca de R$ 23 mil em dinheiro dentro de um baú.
As equipes também apreenderam uma caminhonete S-10 utilizada no transporte de drogas e três aparelhos celulares. Segundo a Polícia Civil, a mulher admitiu ter cedido suas contas bancárias para movimentações financeiras relacionadas ao tráfico. O delegado representou pela conversão das prisões em flagrante em prisões preventivas.
A Polícia Civil ressalta que denúncias anônimas podem ser feitas através do WhatsApp (14) 3644-1299. A informação é sigilosa e de conhecimento exclusivo da autoridade policial.