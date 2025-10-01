Polícia Civil desmonta 'refinaria' do tráfico em Igaraçu do Tietê

Igaraçu do Tietê - Policiais civis das Delegacias de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) e de Barra Bonita desmontaram, nesta terça-feira (30), uma "refinaria" de drogas que funcionava em um imóvel na primeira cidade e prenderam em flagrante um homem de 39 anos e uma mulher de 32 anos por tráfico e associação para o tráfico.

As equipes cumpriram mandados de busca em dois endereços distintos, em Igaraçu do Tietê. Em um deles, onde funcionaria uma marcenaria, foram encontrados diversos entorpecentes, além de materiais utilizados no preparo, refino e embalo de drogas, documentos bancários e anotações que indicam a estruturação da atividade ilícita.

"A investigação revelou que os envolvidos mantinham uma estrutura organizada e estável para a comercialização de drogas em larga escala, inclusive com uso de petrechos para o refino e embalo dos entorpecentes, além de contas bancárias de terceiros para movimentação financeira", ressalta o delegado Guilherme Gatto.