Polícia Civil e GCM de Itatinga prendem grupo que furtava trilhos

Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), por meio do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar), em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM), deflagrou, na noite desta terça-feira (30), a operação "Linhas Cruzadas" com objetivo de prender membros de uma quadrilha que voltou a atuar na zona rural do município, cortando e subtraindo trilhos da linha férrea da empresa Rumo Logística.

Segundo a Polícia Civil, o retorno do grupo criminoso à região foi identificado durante investigações relacionadas a incêndios em florestas e lavouras. "Em alguns casos, apurou-se que as chamas foram provocadas pela propagação do fogo de maçaricos utilizados para o corte dos trilhos", revela, em nota.

Na noite da operação, policial civil do Giar de Itatinga trafegava pela vicinal que liga a cidade à Avaré quando notou a movimentação suspeita de um Monza, que aparentava estar escoltando dois caminhões carregados com materiais pesados, mas de pequeno volume, o que chamou a atenção do agente.