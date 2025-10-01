Polícia Civil e GCM de Itatinga prendem grupo que furtava trilhos

Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), por meio do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar), em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM), deflagrou, na noite desta terça-feira (30), a operação "Linhas Cruzadas" com objetivo de prender membros de uma quadrilha que voltou a atuar na zona rural do município, cortando e subtraindo trilhos da linha férrea da empresa Rumo Logística.
Segundo a Polícia Civil, o retorno do grupo criminoso à região foi identificado durante investigações relacionadas a incêndios em florestas e lavouras. "Em alguns casos, apurou-se que as chamas foram provocadas pela propagação do fogo de maçaricos utilizados para o corte dos trilhos", revela, em nota.
Na noite da operação, policial civil do Giar de Itatinga trafegava pela vicinal que liga a cidade à Avaré quando notou a movimentação suspeita de um Monza, que aparentava estar escoltando dois caminhões carregados com materiais pesados, mas de pequeno volume, o que chamou a atenção do agente.
Imediatamente, ele acionou o comando da GCM, solicitando apoio para abordagem dos veículos. Ao se aproximar da saída da cidade, o Monza foi parado por guardas civis municipais, que encontraram em seu interior quatro homens já conhecidos no meio policial por envolvimento em furtos de trilhos na região.
Durante a revista, de acordo com a Polícia Civil, os suspeitos confessaram que transportavam trilhos sob a alegação de que estariam abandonados. Ao perceberem a aproximação da polícia, os motoristas dos caminhões abandonaram os veículos e fugiram, escondendo-se em uma área de mata ciliar.
Durante a inspeção dos caminhões, os policiais constataram que ambos estavam carregados com trilhos subtraídos da concessionária Rumo. Diante dos fatos, os quatro homens foram presos em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa e tiveram as prisões mantidas pela Justiça.