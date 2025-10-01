Arma que pode ter sido usada para matar caminhoneiro é apreendida

Botucatu - Operação desenvolvida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu e executada por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) visando à localização de um casal suspeito de matar o caminhoneiro Amauri Domingues Vaz, 42 anos, e jogar o corpo dele em um rio, resultou, nesta terça-feira (30), na apreensão de uma espingarda Rossi, calibre .32, que pode ter sido utilizada no crime, em uma chácara no Jardim Califórnia II, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru).

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de busca foi cumprido na propriedade em razão de investigações apontarem que o casal envolvido no homicídio estaria escondido no local. Os dois estão com as prisões decretadas pela Justiça, e são considerados foragidos.

Na chácara, os policiais localizaram a espingarda, cujas características coincidem com as da arma de fogo utilizada no assassinato do caminhoneiro, segundo a polícia. O proprietário do armamento foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e a espingarda será submetida à perícia no Instituto de Criminalística (IC). As investigações prosseguem, de acordo com a Polícia Civil, visando à localização dos suspeitos pelo homicídio.

Relembre o crime