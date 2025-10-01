01 de outubro de 2025
EM LENÇÓIS PAULISTA

Jovem é preso em flagrante suspeito de causar incêndio em mata

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Google/Reprodução
Três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Lençóis Paulista e um jovem de 18 anos foi autuado em flagrante por provocar incêndio em mata ou floresta

Lençóis Paulista - Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal (GCM), nesta terça-feira (30), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), suspeito de atear fogo em uma área de mata localizada às margens da avenida Lázaro Brígido Dutra, no Jardim Itamaraty.

Segundo o registro policial, por volta das 14h20, a GCM recebeu denúncia informando que três homens em atitude suspeita haviam ingressado na mata. Ao analisar o sistema de monitoramento por câmeras próximo ao local, a equipe viu que, quando o trio saiu, um incêndio começou.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados para conter o fogo e, após diligências, os guardas civis localizaram os três suspeitos - um jovem de 18 anos e dois adolescentes, de 16 e 17 anos - próximos ao local. Com o adolescente mais velho, foi apreendido um isqueiro.

O trio foi conduzido à delegacia e o jovem de 18 anos foi autuado em flagrante por provocar incêndio em mata ou floresta. Ele não pagou a fiança arbitrada no valor de R$ 4 mil e ficou à disposição da Justiça. Já os adolescentes foram ouvidos e liberados, mas responderão pelo ato infracional.

