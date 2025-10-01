01 de outubro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRAGÉDIA

Morre quarta vítima de acidente na Rondon causado por incêndio

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Aparecida de São Manuel/Reprodução
Acidente trágico ocorreu na Mal. Rondon, em São Manuel
Acidente trágico ocorreu na Mal. Rondon, em São Manuel

Morreu nesta terça-feira (30) mais uma vítima do grave engavetamento registrado no dia 21 de setembro, na rodovia Marechal Rondon, em São Manuel, conforme o JCNET noticiou em 21 de setembro (leia aqui Dois morrem e três ficam em estado grave em acidente na Rondon).

Segundo o portal Acontece Botucatu, trata-se de João Luiz Mendes Gonçalves, 63 anos, que estava internado no HC de Botucatu em estado grave e não resistiu aos ferimentos. A informação foi dada durante o “Primeiro Jornal” da Prever FM (100.9 FM).

Com a confirmação, já são quatro mortes da mesma família de Vera Cruz. Alcides Nagliati, de 84 anos, e Maria Alcate Nagliati, de 79, faleceram momentos após o acidente. Dias depois, a filha, Maria Suelene Nagliati, também não resistiu às queimaduras. Agora, morre a quarta vítima. 

Todos estavam no mesmo veículo que pegou fogo após a colisão, um GM Corsa. Conforme informações do boletim de ocorrência, a fumaça de um incêndio em mata às margens da rodovia encobriu a pista e causou a batida envolvendo seis carros. Parte deles incendiou após o impacto. Outras três pessoas também foram socorridas com ferimentos.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários