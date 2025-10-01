Morre quarta vítima de acidente na Rondon causado por incêndio

Morreu nesta terça-feira (30) mais uma vítima do grave engavetamento registrado no dia 21 de setembro, na rodovia Marechal Rondon, em São Manuel, conforme o JCNET noticiou em 21 de setembro (leia aqui Dois morrem e três ficam em estado grave em acidente na Rondon).

Segundo o portal Acontece Botucatu, trata-se de João Luiz Mendes Gonçalves, 63 anos, que estava internado no HC de Botucatu em estado grave e não resistiu aos ferimentos. A informação foi dada durante o “Primeiro Jornal” da Prever FM (100.9 FM).

Com a confirmação, já são quatro mortes da mesma família de Vera Cruz. Alcides Nagliati, de 84 anos, e Maria Alcate Nagliati, de 79, faleceram momentos após o acidente. Dias depois, a filha, Maria Suelene Nagliati, também não resistiu às queimaduras. Agora, morre a quarta vítima.