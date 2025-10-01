Piratininga abre vagas de estágio para estudantes via CIEE

A Prefeitura de Piratininga (13 quilômetros de Bauru), em parceria com o CIEE, abriu oportunidades de estágio para estudantes em diversas áreas. As vagas oferecem bolsa-auxílio de R$ 570,00 para jornada de 4 horas diárias e de R$ 770,00 para jornada de 6 horas diárias, além de auxílio-transporte de R$ 330,00 por mês. As oportunidades são destinadas a alunos dos cursos de Direito; Publicidade & Propaganda ou Jornalismo; Tecnólogo em Recursos Humanos; Ciências Contábeis; Pedagogia; Engenharia Florestal ou Agronomia; e Serviço Social ou Psicologia. Para conferir os requisitos de cada vaga, o estudante deve utilizar o código da vaga correspondente em cada curso pela vitrine do CIEE, disponível no link https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/. Inscrições até domingo, mediante envio de currículo para o e-mail curriculo.estagio@piratininga.sp.gov.br.