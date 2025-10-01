Lins anuncia Refis com descontos de até 90% sobre juros e multas

A Prefeitura de Lins (102 quilômetros de Bauru) anunciou o lançamento do Refis 2025 - Programa de Recuperação Fiscal, oportunidade para quem deseja regularizar os seus tributos municipais, como IPTU, ISS e Taxa de Cemitério, entre outros.

O programa estará disponível de 1 de outubro a 14 de novembro (sem prorrogação) e oferece descontos de até 90% sobre juros e multas, tornando a negociação mais acessível. O pagamento da primeira parcela ou da parcela única deverá ser feito até 5 de dezembro.

O regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos oferecerá 90% de redução de juros de mora e multas para pagamento à vista; 75% para parcelamento em até três meses; 60% para parcelamento em até seis meses; 50% para parcelamento em até 12 meses; 40% para parcelamento em até 18 meses; e 30% para parcelamento em até 24 meses.