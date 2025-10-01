Lins anuncia Refis com descontos de até 90% sobre juros e multas

A Prefeitura de Lins (102 quilômetros de Bauru) anunciou o lançamento do Refis 2025 - Programa de Recuperação Fiscal, oportunidade para quem deseja regularizar os seus tributos municipais, como IPTU, ISS e Taxa de Cemitério, entre outros.
O programa estará disponível de 1 de outubro a 14 de novembro (sem prorrogação) e oferece descontos de até 90% sobre juros e multas, tornando a negociação mais acessível. O pagamento da primeira parcela ou da parcela única deverá ser feito até 5 de dezembro.
O regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos oferecerá 90% de redução de juros de mora e multas para pagamento à vista; 75% para parcelamento em até três meses; 60% para parcelamento em até seis meses; 50% para parcelamento em até 12 meses; 40% para parcelamento em até 18 meses; e 30% para parcelamento em até 24 meses.
O agendamento pode ser feito pelo site oficial da Prefeitura (https://www.lins.sp.gov.br/) ou presencialmente, na sede localizada na avenida Nicolau Zarvos, 754, Vila Clélia.
Débitos inscritos em dívida ativa, inclusive os ajuizados ou provenientes de outros parcelamentos, também podem ser incluídos, desde que os tributos de 2025 estejam em dia.