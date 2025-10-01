Prefeitura de Agudos abre 1.500 oportunidades no 2º Emprega Mais

A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) promove, neste sábado (4), a segunda edição do programa "Emprega Mais Agudos". O evento será realizado das 9h às 12h, na Escola Coronel Leite, com acesso pelo portão lateral, na avenida Sebastiana Leite. Cerca de 30 empresas participantes oferecerão mais de 1.500 vagas de emprego em diversas áreas.

De acordo com o Executivo, o objetivo da iniciativa é conectar candidatos qualificados às oportunidades do mercado, impulsionando o desenvolvimento econômico e social do município. Para participar, os interessados devem levar documento de identidade com foto (RG ou CNH), Carteira de Trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.

"Nossa primeira edição foi um grande sucesso, com muitos candidatos e oportunidades. Agora, não apenas ampliamos o número de empresas participantes, como dobramos a quantidade de vagas. Isso fortalece nossa economia, aquece o comércio e atrai mais investimentos para Agudos", ressalta o prefeito de Agudos, Rafael Lima.