Procuradoria da Câmara de Bauru é contrária ao PL do organograma

Ao considerá-lo inconstitucional, a Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Bauru emitiu parecer contrário ao atual projeto de lei tramitando pela Casa, que propõe novo organograma na administração municipal. Apresentado pela prefeita Suéllen Rosim (PSD), o texto, que revoga integralmente a legislação aprovada em abril deste ano, é alvo de uma série de apontamentos técnicos e jurídicos que, segundo os procuradores do Legislativo, comprometem sua legalidade e constitucionalidade.

No aspecto político, agora resta saber se o vereador André Maldonado (PP), relator da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, vai acompanhar o parecer, assim como os outros parlamentares do colegiado. Se a maioria entender o projeto como inconstitucional, ele vai à votação em plenário. Caso contrário, segue tramitando pelas outras comissões. Todos os membros da comissão são da situação.

O parecer da Procuradoria Legislativa aponta entre os principais problemas a manutenção de cargos comissionados em desacordo com decisões judiciais, como corregedor e controlador-geral, que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) já determinou que devem ser ocupados exclusivamente por servidores concursados. A criação de 17 cargos de secretário adjunto com funções meramente administrativas também contraria entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), que restringe essas nomeações a funções de direção, chefia ou assessoramento.