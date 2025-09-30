Vereador propõe CP contra Suéllen por descumprimento de Plano

O vereador Eduardo Borgo protocolou nesta segunda-feira (29) requerimento solicitando a abertura de Comissão Processante (CP) contra a prefeita Suéllen Rosim (PSD), por suposta omissão no cumprimento do Plano Diretor de Águas (PDA), instituído em 2019.

O parlamentar fundamenta o pedido em relatório da Comissão Especial de Inquérito (CEI) instaurada em 2021, que apontou negligência de gestões anteriores na execução do plano, considerado essencial para enfrentar a crise hídrica. Borgo sustenta que, mesmo após receber R$ 100 milhões de ação judicial e aprovar empréstimo de R$ 40 milhões para perfuração de poços, a atual administração não apresentou soluções concretas para amenizar a falta de água.

O pedido de CP deverá ser votado na sessão da próxima semana e precisa de maioria simples dos presentes para ser aprovado. Caso todos os vereadores estejam na Casa, são necessários 11 votos. É diferente de uma CEI, instrumento de minorias, que precisa de somente 6 assinaturas para ser automaticamente instalada. Quase ao final da noite, o governo enviou nota na qual se defende.