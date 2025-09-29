Homem é preso pela Polícia Civil com drogas e luminárias furtadas

Botucatu - Um homem de 41 anos foi preso em flagrante, no início da manhã desta segunda-feira (29), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com luminárias furtadas e porções de drogas, durante uma operação desenvolvida pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) do município e executada por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), com o apoio do 1.º Distrito Policial (1.º DP) e Guarda Civil Municipal (GCM).

Durante cumprimento de mandado de busca no endereço do investigado, no Jardim Cristina, como parte de investigação relacionada ao furto de fios de cobres e luminárias de Led na cidade, as equipes encontraram as luminárias. Com diversos antecedentes por crimes patrimoniais e tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil, ele admitiu o furto do material.

No imóvel, também foram localizadas duas porções de cocaína e um tijolo e outras porções já fracionadas de maconha, além de duas balanças de precisão. Por conta disso, além do esclarecimento do furto investigado, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.