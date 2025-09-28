No caso dos 3 esfaqueados, Santa Casa foi invadida e vandalizada

Bariri - Na tarde deste domingo (28), a Santa Casa de Bariri (56 quilômetros de Bauru) se manifestou sobre a confusão ocorrida no Pronto-Socorro (PS) durante o atendimento a três pessoas esfaqueadas na noite de sábado (27), na Praça da Matriz, no Centro da cidade. Além de invasão, houve registro de danos e agressão a funcionários. Um dos esfaqueados sofreu ferimentos graves, passou por cirurgia e segue internado.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em informações apuradas pela página Noticiantes Centro-Oeste Paulista, após a confusão generalizada na Praça da Matriz, que ocorreu por razões a serem apuradas, as vítimas foram socorridas por equipes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros e levadas ao PS da Santa Casa para atendimento.
Por meio de nota, o hospital informou que o primeiro ferido chegou por volta das 23h35 e foi encaminhado diretamente à sala de emergência. "Durante o atendimento, amigos da vítima tentaram forçar a entrada, agredindo verbal e fisicamente a equipe de enfermagem e de segurança. Nesse momento, foi solicitado apoio da Polícia Militar", revela.
"Uma enfermeira foi agredida ao tentar conter a confusão. Houve ainda a quebra de um vidro próximo à triagem, o que gerou danos ao patrimônio público e provocou medo entre pacientes que aguardavam atendimento, bem como entre aqueles que já estavam sendo assistidos — muitos deles em situações delicadas de saúde", completa.
Na sequência, de acordo com a Santa Casa, outros dois jovens feridos chegaram, intensificando o tumulto. "Diante da violência, a Polícia Militar agiu para conter os agressores. Ainda houve invasão de indivíduos pela rua de trás da Santa Casa em busca dos feridos, o que ampliou o clima de insegurança entre os pacientes já fragilizados, além de comprometer o ambiente de trabalho de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde, que tiveram sua atuação interrompida e colocada em risco", declara.
Das três vítimas, uma, em estado mais grave, foi submetida a cirurgia durante a madrugada e segue em tratamento na unidade semi-intensiva, explica o hospital. As outras duas receberam atendimento e foram liberadas. "A Santa Casa lamenta profundamente o episódio e repudia os atos de violência contra seus colaboradores, bem como o vandalismo e os danos causados ao patrimônio público", cita a nota.
"Ressaltamos que atitudes como essa prejudicam diretamente quem mais precisa de assistência médica, geram sofrimento aos pacientes e colocam em risco a integridade de toda a equipe de saúde. Reforçamos nosso compromisso com a preservação da vida e a segurança de todos que buscam atendimento". Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre os autores dos esfaqueamentos e da confusão na Santa Casa.