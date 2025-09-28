No caso dos 3 esfaqueados, Santa Casa foi invadida e vandalizada

Bariri - Na tarde deste domingo (28), a Santa Casa de Bariri (56 quilômetros de Bauru) se manifestou sobre a confusão ocorrida no Pronto-Socorro (PS) durante o atendimento a três pessoas esfaqueadas na noite de sábado (27), na Praça da Matriz, no Centro da cidade. Além de invasão, houve registro de danos e agressão a funcionários. Um dos esfaqueados sofreu ferimentos graves, passou por cirurgia e segue internado.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em informações apuradas pela página Noticiantes Centro-Oeste Paulista, após a confusão generalizada na Praça da Matriz, que ocorreu por razões a serem apuradas, as vítimas foram socorridas por equipes da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros e levadas ao PS da Santa Casa para atendimento.

Por meio de nota, o hospital informou que o primeiro ferido chegou por volta das 23h35 e foi encaminhado diretamente à sala de emergência. "Durante o atendimento, amigos da vítima tentaram forçar a entrada, agredindo verbal e fisicamente a equipe de enfermagem e de segurança. Nesse momento, foi solicitado apoio da Polícia Militar", revela.