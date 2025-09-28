Mais de 10 quilos de ‘skunk’, a supermaconha, são apreendidos

Mais de 10 quilos de 'skunk' — droga conhecida como supermaconha — foram apreendidos na madrugada deste domingo (28), no quilômetro 234 da Rodovia Rachid Rayes (SP-333), em Pongaí.

O flagrante foi realizado por equipes do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) durante a Operação Impacto. Os policiais abordaram um veículo Renault/Kwid e, durante a vistoria, localizaram 20 pacotes do entorpecente, que totalizaram 10,280 quilos.

Segundo a corporação, o condutor não possuía antecedentes criminais. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, onde a droga, o veículo e um celular foram apreendidos. O motorista permaneceu preso e está à disposição da Justiça.



O que é o 'skunk'?