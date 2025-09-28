28 de setembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BARIRI

Briga termina com três esfaqueados; um está em estado grave

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa do município
As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa do município

Uma confusão generalizada terminou com três pessoas esfaqueadas na madrugada deste domingo (28), em Bariri (a 56 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi registrada na Praça da Matriz, região central da cidade.

De acordo com informações apuradas pela página Noticiantes Centro-Oeste Paulista, a briga aconteceu nas proximidades do banheiro público, onde houve agressões múltiplas. Os motivos do desentendimento ainda serão apurados.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa do município.

Segundo as autoridades, duas das vítimas tiveram ferimentos leves e não correm risco de morte. Já a terceira pessoa sofreu uma perfuração mais profunda, sendo considerada a mais grave entre os feridos.

A ocorrência foi registrada no plantão policial de Bariri. Até a manhã deste domingo, nenhum suspeito havia sido preso, acrescenta a página.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários