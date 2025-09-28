Briga termina com três esfaqueados; um está em estado grave

Uma confusão generalizada terminou com três pessoas esfaqueadas na madrugada deste domingo (28), em Bariri (a 56 quilômetros de Bauru). A ocorrência foi registrada na Praça da Matriz, região central da cidade.

De acordo com informações apuradas pela página Noticiantes Centro-Oeste Paulista, a briga aconteceu nas proximidades do banheiro público, onde houve agressões múltiplas. Os motivos do desentendimento ainda serão apurados.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao pronto-socorro da Santa Casa do município.