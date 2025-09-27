27 de setembro de 2025
Polícia Ambiental aplica infração milionária por queimada 

Um incêndio de grandes proporções em uma fazenda resultou em três autos de infração aplicados pela Polícia Ambiental, cujo valor total ultrapassa R$ 1 milhão. A ocorrência, registrada em Guaiçara, resultou também no embargo da área.

Durante as diligências, os policiais apuraram que um trator pegou fogo durante a operação de transbordo de palhada. Devido às condições climáticas, as chamas se espalharam rapidamente atingindo o cultivo de cana- de- açúcar e vegetação nativa.

Diante dos danos ambientais constatados, o proprietário da área foi responsabilizado e autuado em R$ 1.275.225,00. As infrações referem-se à destruição de 353 hectares de cana-de-açúcar, 17 hectares de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração e três hectares de Área de Preservação Permanente (APP).

A área foi embargada e a ocorrência encaminhada à autoridade de Polícia Judiciária de Guaiçara. Em consulta ao sistema, verificou-se que o proprietário possui mandado de prisão em aberto, estando atualmente em situação de “procurado”. O responsável pela área vai responder pelos danos causados administrativamente e criminalmente.

