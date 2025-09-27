Polícia Ambiental aplica infração milionária por queimada 

Um incêndio de grandes proporções em uma fazenda resultou em três autos de infração aplicados pela Polícia Ambiental, cujo valor total ultrapassa R$ 1 milhão. A ocorrência, registrada em Guaiçara, resultou também no embargo da área.

Durante as diligências, os policiais apuraram que um trator pegou fogo durante a operação de transbordo de palhada. Devido às condições climáticas, as chamas se espalharam rapidamente atingindo o cultivo de cana- de- açúcar e vegetação nativa.

Diante dos danos ambientais constatados, o proprietário da área foi responsabilizado e autuado em R$ 1.275.225,00. As infrações referem-se à destruição de 353 hectares de cana-de-açúcar, 17 hectares de vegetação nativa em estágio inicial de regeneração e três hectares de Área de Preservação Permanente (APP).