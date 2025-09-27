Professores da Unesp entre os 2% mais influentes do mundo

Seis docentes do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) foram incluídos na lista dos Top 2% Melhores Cientistas do Mundo, elaborada pela Universidade Stanford em parceria com a editora Elsevier. O levantamento reconhece os pesquisadores mais influentes do planeta com base na relevância de suas publicações e citações acadêmicas. O ranking é considerado um dos mais prestigiados no meio científico, avaliando mais de 100 mil cientistas em 22 grandes áreas e 174 subáreas de pesquisa. São analisados indicadores como número de citações, coautoria de artigos, índice de Hirsch (h-index) e posição dos autores em instituições científicas. A edição de 2025 contemplou tanto o impacto dos trabalhos realizados no ano de 2024 quanto a trajetória científica ao longo da carreira.

No caso do IBB/Unesp, o número de docentes reconhecidos aumentou em relação ao ano anterior, ampliando a representatividade da unidade no ranking internacional. Os pesquisadores mais influentes em 2024 foram José Mauricio Sforcin, Luiz Claudio Di Stasi e Marcos Gomes Nogueira. Já os pesquisadores mais influentes em toda a carreira são José Mauricio Sforcin, Fausto Foresti, Alessandro Francisco Talamini do Amarante, Luiz Claudio Di Stasi, Clélia Akiko Hiruma Lima e Marcos Gomes Nogueira.

A diretora do IBB/Unesp, professora Percilia Giaquinto, destacou que o reconhecimento alcançado pelos docentes reforça a relevância da produção científica da unidade e seu impacto internacional.