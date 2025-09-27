SP Produz consolida Itápolis como 'capital nacional do sorvete'

A celebração do Dia do Sorvete deste ano, comemorado na última terça-feira (23), teve um significado especial para Itápolis. A Cadeia Produtiva Local (CPL) do Sorvete do município foi oficialmente reconhecida consolidada pelo programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Estado de São Paulo. O selo reforça o impacto econômico e cultural do setor na cidade, conhecida como a "capital nacional do sorvete", que hoje atrai turistas, movimenta a economia local e impulsiona a vocação empreendedora da região.

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis), são consumidos mais de 390 milhões de litros de sorvete por ano no Estado de São Paulo, que produz anualmente cerca de 330 milhões de litros. E uma parte desse talento para a produção tem raízes itapolitanas: um levantamento do município estima que cerca de 400 famílias da cidade tenham sorveterias espalhadas pelos diversos cantos do Brasil. "O vínculo de Itápolis com o sorvete se inicia com a chegada de imigrantes da região do Vêneto, na Itália, que é conhecida pela tradição na produção de gelatos. As receitas atravessaram gerações, e a cidade passou a se destacar nacionalmente. Está no nosso DNA", brinca Flávio Augusto, presidente da Associação do Setor de Sorvetes de Itápolis e Interior Paulista (Assiip), entidade gestora da CPL. Flávio explica que a cidade passou a ser conhecida como "capital nacional do sorvete" em 2009, mas o título ficou esquecido por alguns anos.