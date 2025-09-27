Pintou uma química e deu match

Quero crer que a química política seja diferente, embora Freud sempre tenha alertado que "o sexo domina o mundo". O presidente Trump nunca foi amigo de Bolsonaro, mas ambos têm histórias de vida que se sobrepõem. Trump também tentou impedir a posse de Joe Biden, assim como Bolsonaro tentou um golpe de Estado para impedir Lula de assumir a Presidência da República.

Os observadores internacionais acham que um longo caminho ainda terá que ser percorrido até que Trump abra à Lula as portas da esperança da Casa Branca. O oba-oba ainda não se justifica. Trump gostou de Lula e diz que só faz negociação com quem gosta. Em matéria de negócios, geralmente o que se quer é a parte do leão. O tarifaço pode até ser amenizado, mesmo porque, é absurdamente exagerado. No resto, as divergências entre Lula e Trump são irreconciliáveis: das mudanças climáticas à noção de democracia de cada um; do genocídio na faixa de Gaza à regulação de conteúdos nas Bigtechs. O Brasil está indo mal. Eles só conseguem sair bem quando trabalham conosco. Sem nós, eles fracassaram. Palavras de Trump na ONU. Muito diferentes de uma declaração de amor.

Tomara que a química ajude Lula a abrir o diálogo com Trump. Na vida política, carisma e boas intenções não garantem muita coisa. O momento da vida nacional está repleto de desafios. Um deles é, no futuro, não ficar tanto na dependência de um país muy amigo.